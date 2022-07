Peralada es va vestir ahir a la nit de gala per a l’estrena de The Fairy Queen, la producció operística d’aquesta 36a edició. Es tracta d’una particular versió del conte de fades que, al mateix temps, vol ser un homenatge a l’òpera, al teatre i, de retruc, al mateix festival. Inspirada en l’obra de Shakespeare, potser més com a pretext per donar sortida a les composicions, The Fairy Queen va ser creada el 1692 pel britànic Henry Purcell. La versió original d’aquesta semiòpera barroca es dividia en cinc actes. Una estructura atípica que, precisament, ha permès a Joan Anton Rechi posar en valor el retrobament, enguany, entre el públic, els artistes i el festival. El repartiment coral l’encapçala el contratenor i actor Xavier Sabata. Ell és, en aquest cas, la particular reina de les fades, convertida en Elisabet d’Anglaterra, per a qui s’han introduït dues peces de Purcell per a l’ocasió