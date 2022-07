Christina Aguilera ha fet embogir Cap Roig amb una enèrgica posada en escena, que ha connectat amb el públic des d'un inici. Omplint l'escenari de llums i acompanyada d'imatges en moviment al fons, la novaiorquesa ha aconseguit que els fans no poguessin parar d'aixecar-se de les cadires per vibrar al ritme de les seves cançons. En total, hi han assistit 2.400 espectadors que han pogut gaudir d'una hora i mitja de concert amb cançons d'estils entre el pop i el dance, barrejant anglès i castellà. Aguilera ha començat amb 'Dirrty', seguida de 'Can't hold us down' i ha acabat amb 'Let there be love'. Del nou disc, titulat 'La Fuerza' i estrenat aquest 2022, ha interpretat 'Ya llegué' o 'Como yo' a l'equador de l'espectacle.

La reina del pop ha estat la segona artista a actuar en aquesta edició a Cap Roig, després que el colombià Sebastián Yatra inaugurés el festival de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) aquest divendres a la nit. Ho ha fet amb una posada en escena espectacular plena de llums, imatges i acompanyada d'un enèrgic cos de ball. Amb els músics ubicats en dues plataformes alçades i resseguides amb leds, la novaiorquesa s'ha mogut tota l'estona amunt i avall de l'escenari interpretant temes diversos de la seva carrera musical. Ho ha fet davant d'un públic molt divers amb cares de totes les edats i refrescant-se la gola entre cada cançó amb glops d'una ampolla d'aigua que els membres del cos de ball li apropaven amb molt d'estil. Vestida inicialment amb un vestit platejat i ulleres de sol fosques, ha abandonat en diverses ocasions l'escenari per fer canvis de "look", mantenint l'estil però canviant el color del vestit i incorporant-hi capes i accessoris. 2.400 espectadors El director del festival, Juli Guiu, l'ha descrit com "una artista de nivell internacional i amb una producció espectacular". I és que Aguilera ha venut des que va començar a popularitzar-se més de 43 milions de discos a tot el món. Una reputació artística que ha fet que aquesta nit l'espectacle hagi aplegat 2.400 espectadors, convertint-se en un dels concerts més multitudinaris -tot i no haver exhaurit entrades- d'aquesta 22a edició. Entre els reconeixements de la cantautora destaquen sis premis Grammy, entre els quals hi ha un Grammy Llatí, una estrella amb el seu nom al passeig de la Fama de Hollywood i el premi inaugural Music Icon Award als People’s Choice Award que va rebre el 2021. A més, forma part de la prestigiosa llista dels cent millors cantants de tots els temps de la revista Rolling Stone. El festival Cap Roig continua aquesta nit amb el concert del grup català format en un pis a Barcelona durant el confinament per la pandèmia, Stay Homas, i tancarà el 15 d'agost amb l'actuació de la popular Rigoberta Bandini, que es retirarà un temps dels escenaris a partir de l'octubre.