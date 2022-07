Retrobament operístic en un somni de nit d’estiu a Peralada

Peralada va tornar a somiar divendres, en una nit tòrrida d’estiu, després d’un parèntesi de dos anys orfe de propostes operístiques i teatrals. El director d’escena Joan Antoni Rechi ho tenia clar: aconseguir retornar la màgia als jardins del castell era el seu gran repte, per tal de retrobar-se amb el públic i homenatjar el festival, que tants bons moments li havia regalat aquests últims anys.

La versió trencadora de The fairy queen va ser tota una sorpresa ja abans que sortís a escena. Els protagonistes van endinsar-se en un espai oníric de conte de fades, amb l’immillorable escenari dels jardins del castell de rerefons, on s’amagaven mentre rebien el públic que es dirigia als seients, poc abans que comencés l’espectacle.

La desfilada de personatges icònics com la Traviata, Norma, Carmen, Tosca, Don Joan o Salomé, amb l’inseparable cap de Joan Baptista a les seves mans, va deixar bocabadats els espectadors, que ja es van fer una idea de la peculiar nit que viurien.

Inspirada en l’obra de Shakespeare, The Fairy Queen va ser creada el 1692 pel músic anglès Henry Purcell. La versió original d’aquesta semiòpera barroca es dividia en cinc actes, una estructura atípica que, precisament, va permetre Joan Anton Rechi posar en valor el retrobament entre el públic, els artistes i el festival.

D’aquesta manera, en una sola obra va unir els personatges mitològics de Demetri, Titània Puck i Oberó amb els protagonistes de les diverses òperes representades a Peralada. Una fusió, amb la música barroca de Purcell de fons, que va esdevenir un joc esbojarrat d’intercanvi constant de personatges, amb la immillorable reina de les fades al capdavant, interpretada pel contratenor i actor Xavier Sabata.

Repartiment de luxe

El versàtil artista es va convertir en el mestre de cerimònies i es va posar a la pell de tres reines d’Anglaterra, interpretant àries barroques que van meravellar el públic. De fet, l’obra va transcórrer en un mixt de solos, duos, trios i passatges corals amb la gran orquestra Vespres d’Arnadí, capitanejada pel director musical Dani Espasa. A l’escena també va destacar un repartiment amb solistes internacionals com el baix baríton Nicolas Brooymans, que encarnava el compositor; les sopranos Ana Quintans i Judith van Wanroij; els tenors, Mark Milhofer i Thomas Walker; els ballarins Mar Gómez i Xavi Martínez; i el cor O Vos Omnes que dirigeix ​​Xavier Pastrana.

La complicitat de tots els intèrprets era evident i es transmetia al públic, que participava en el joc ideat exclusivament per al Festival de Peralada, i que també va incloure escenes còmiques com la guerra de coixins entre tots els personatges, abans de l’entreacte, o la transformació momentània de l’escenari en el festival d’Eurovisió, ja a la segona part, en què els personatges competien per obtenir la millor puntuació a través de la interpretació de diverses àries. En definitiva, la posada en escena va explotar al màxim els moments més satírics o grotescos amb estrambòtiques combinacions de personatges que va aixecar els espectadors dels seients en l’ovació final.

Ràdio Televisió Espanyola va gravar la producció pròpia de Peralada i es retransmetrà properament.