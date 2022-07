notes al parc amb lajove orquestra de les comarques gironines. La Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG) , que va oferir ahir un assaig oberten el marc de cicles de concerts «Notes al Parc» és el projecte pedagògic orquestral de la Fundació Metalquimia, per a joves músics de 16 a 20 anys, que compta amb el suport de l’Ajuntament, l’Auditori de Girona i la Diputació de Girona. Enguany estarà dirigida per la directora Isabel Rubio per presentar la Simfonia núm. 6, en si menor, op. 74 «Patètica» de Piotr Ilitx Txaikovski.