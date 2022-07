Christina Aguilera, un retorn amb Ritme i provocació

Gairebé vint anys després del seu darrer concert a Barcelona, el 2003, una de les estrelles musicals del tombant de segle, Christina Aguilera, ha tornat a fer acte de presència. Convertida en un dels reclams del festival de Cap Roig, qui va ser una de les reines del pop a finals dels 90 i principis dels 2000, ha saltat a la carretera amb nou disc sota el braç per a una gira europea que va arrencar al juny a Mallorca i que dissabte va recalar a Calella de Palafrugell.

D’aquest nou treball íntegrament en espanyol en va oferir pinzellades, perquè la diva va donar al públic el que havia anat a buscar: espectacle a l’escenari, ritmes ballables i la nostàlgia que provoca un repertori farcit de vells èxits.

La cantant, guanyadora de cinc Grammy i un Grammy llatí, pot presumir de ser una de les poques artistes que ha col·locat cançons al número 1 del Billboard tres dècades consecutives, del 90 al 2010, i a Cap Roig ho va fer valdre. Amb les melodies que la van catapultar a la fama, molt desvergonyiment i un xou que incloïa música enllaunada, projeccions i llums de tota mena, va transportar els assistents del jardí botànic a aquells temps en què el pop regnava a les llistes d’èxits i la pandèmia més temuda era l’efecte 2000.

Va arrencar amb 28 minuts de retard, però Aguilera va trigar poc a deixar anar la càrrega. Una pantalla al fons de l’escenari va preguntar als assistents «Are you ready to get Dirrty?» com a preludi d’un dels seus antics hits, Dirrty, i ja no va afluixar.

Enfundada en una cotilla platejada i unes botes de xarol negre per sobre del genoll i acompanyada per quatre músics, tres coristes i sis ballarins, la nord-americana va recuperar temes com Can’t hold us down, Bionic, una versió actualitzada de Genie in a bottle o Figther, que va interpretar al final.

També van sonar cançons noves com Pa’mis muchachas, el tema amb què ha comptat amb Becky G, Nicki Nicole i Nathy Peluso o la recent Santo, que ha enregistrat amb Ozuna, i que van convertir l’auditori de la Costa Brava en una pista de ball per als seus seguidors, a qui va definir com «una segona família».

La novaiorquesa va canviar de vestuari en múltiples ocasions, afegint ulleres, faldilles i capes (fins i tot un capote de torero brillant) a la seva indumentària. El que no va mutar en cap moment, però, va ser el seu delit per fer aixecar el cul de la cadira els prop de 2.400 fans que eren a Calella, brindant-los cançons com Feel this moment, la seva col·laboració amb Pitbull.

La cantant va aprofitar també per reivindicar les seves arrels llatines, tot i que no treia disc en castellà des de Mi reflejo, l’any 2000, i que en tot moment es va dirigir als espectadors en anglès.

Say something i Lady Marmalade van fer embogir l’auditori palafrugellenc, abans d’encarar el final amb la imprescindible Beautiful.

Let there be love va tancar una hora i deu minuts de concert en què Christina Aguilera va sacsejar el festival de Cap Roig de dalt a baix amb ritme i provocació, deixant per un altre dia, això sí, els bisos de rigor.