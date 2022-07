Eurovisió 2023 ja té país organitzador. La Unió Europea de Radiodifusió ha anunciat aquest dilluns que el Regne Unit albergarà la propera edició del certamen musical després d'haver arribat a un acord amb la BBC britànica, segons informa en una nota de premsa.

La confirmació d'UER obre una nova etapa a l'organització del Festival d'Eurovisió del proper any a sòl britànic. El següent pas que es faci serà l'elecció de la ciutat que serà la seu. Londres, Manchester, Liverpool, Brighton, Leeds i Glasgow, ciutat escocesa que va ser l'amfitriona fictícia a la pel·lícula 'Eurovisió: la història de Fire Saga', i que parteix com a favorita segons alguns mitjans britànics, ja han mostrat el seu interès per convertir-se en la seu d'Eurovisió 2023 a través de diverses publicacions a mitjans i xarxes socials fa diverses setmanes.

D'altra banda, diversos regidors, parlamentaris i partits polítics britànics també han proposat que Aberdeen, Belfast, Birminghan i Cardiff entrin en aquesta hipotètica carrera per convertir-se en la ciutat amfitriona de la propera edició del concurs.

"Estem excepcionalment agraïts que la BBC hagi acceptat organitzar el Festival d'Eurovisió al Regne Unit el 2023", va assegurar Martin Österdahl, Supervisor Executiu del Festival, en aquesta nota de premsa, sentint-se segur que la televisió britànica mostrarà la creativitat i l'habilitat d'"una de les emissores públiques amb més experiència d'Europa": "alhora que garantirà que els guanyadors d'aquest any, Ucraïna, siguin celebrats i representats durant tot l'esdeveniment".

Ucraïna es classifica directament per la Gran Final

D'altra banda, en aquest comunicat, la UER anuncia que Ucraïna, com a país guanyador a Torí 2022, es classificarà automàticament per a la gran final de la propera edició juntament amb els anomenats 'Big 5', el grup de països que més contribueixen econòmicament compost per França, Alemanya, Itàlia, Espanya i el Regne Unit, de manera que hi haurà 26 països de nou a l'esmentada gala de dissabte.

A més, la UER també va revelar que els representants d'UA: PBC treballaran amb la BBC per desenvolupar i implementar els elements ucraïnesos dels programes del proper any i que el logotip de l'esdeveniment del 2023 reflectirà la posada en escena única del festival de l'any que ve i la cooperació entre el país amfitrió i els guanyadors d'aquest any.