La banda de Portland Pink Martini va tornar dissabte al Festival de Peralada per desplegar les seves melodies de sempre, les que els seus seguidors volen escoltar quan van a un concert. La banda fundada i liderada per Thomas Lauderdale, que ho dirigeix tot des del seu piano amb la mateixa naturalitat que si passegés pel passadís de casa, va recórrer tant a les melodies del món com a temes propis per satisfer el públic, que es va mostrar entregat des del principi.

Pink Martini va comptar ahir amb dues de les seves estrelles vocals, China Forbes i Storm Large, que van acaronar el públic amb les seves veus i el van fer viatjar per mig món interpretant temes en diferents llengües, entre les quals, a més de l’anglès, van usar l’espanyol, l’italià o el francès. En definitiva, una estona de domini instrumental i vocal per a un públic que es va poder oblidar de la calor gràcies a ritmes variats.

Amb un enorme entusiasme als seus 82 anys, i molt comunicatiu amb el públic que gairebé omplia l’Espai Port del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el músic nord-americà Herbie Hancock va prometre divendres que seria una nit per passar-s’ho bé. I va complir del tot, perquè el desplegament de virtuosisme, ritme, energia i elegància que tot seguit van desencadenar ell i els seus quatre acompanyants sobre l’escenari va acabar deixant els assistents més que satisfets.

Hancock va tocar el piano i els sintetitzadors, va cantar utilitzant distorsionadors de veu (l’autotune no és un invent nou, però als anys 70 i 80 se’n deia vocoder i es feia servir per experimentar), i va anar presentant alguns dels temes que va interpretar la banda (pocs, perquè en el jazz ja se sap que les peces creixen i evolucionen sobre la marxa) i els excepcionals músics que eren al seu costat: el més destacat era Terence Blanchard, trompetista i compositor d’una quarantena de bandes sonores, algunes per a Spike Lee, a més de guanyador de cinc premis Grammy, però també van demostrar un nivell excepcional Lionel Loueke a la guitarra, Justin Tyson a la bateria i James Genus al baix.

Va ser un recital eclèctic, en el qual després d’una llarga Overture formada a partir de retalls d’altres peces per anar caldejant els ànims es va transitar per diferent èpoques i estils de la llarga trajectòria de Herbie Hancock. També va sonar a Sant Feliu de Guíxols, per exemple, Footprints, un tema que va compondre per a Wayne Shorter, a qui Hancock es va referir com un «jove» que aviat complirà 89 anys.

Va haver-hi moments per al vocoder, és cert, però els instants àlgids de la nit van arribar amb dos dels temes més populars (i no precisament moderns) del seu repertori: Cantaloupe Island, del 1964, i Chameleon, inclós al mític àlbum Head Hunters del 1973. I tots dos es mantenen tan joves i frescos com el seu creador, Herbie Hancock.