Des d'aquest dilluns i fins al 15 d'octubre, tots els joves que compleixin 18 anys el 2022 podran donar-se d'alta en el Bo Cultural Jove, una targeta moneder amb 400 euros disponibles per gastar en productes i activitats culturals.

Per aconseguir aquesta targeta moneder, física o virtual, que distribuirà Correus, s'han de complir uns requisits, com el d'arribar a la majoria d'edat durant el 2022 i sol·licitar el bo abans d'aquest termini, encara que no hagin complert els 18 anys el 15 d'octubre.

Amb aquesta targeta es podrà gaudir d'experiències i productes culturals amb la següent distribució:

100 euros per productes físics (llibres, premsa o discs, entre altres)

100 per productes digitals (premsa digital, podcasts, videojocs en línia o productes de continguts audiovisuals)

200 per arts escèniques (teatre, dansa, opera, cine o museus)

El saldo no podrà fer-se servir en sectors com gastronomia, tauromàquia, moda o ceràmica.

Abans d'iniciar la sol·licitud del bo, s'ha d'estar donat d'alta en el certificat digital o utilitzar el sistema d'autentificació 'cl@ve'.

Un cop obtinguda la identificació digital, es pot accedir a la web del Bo Cultural Jove i escollir els productes que es vulguin consumir al llarg d'un any (des de la data de donada d'alta) perquè el bo només es podrà gaudir durant els 365 dies que l'usuari té 18 anys.