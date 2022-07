L’actor britànic David Warner ha mort als 80 anys com a conseqüència d’un càncer, després d’una llarga i destacada carrera en el cine, el teatre i la televisió, segons ha comunicat aquest dilluns la seva família.

L’intèrpret anglès, secundari de luxe en pel·lícules com ‘Gossos de palla’ (1971), ‘La profecia’ (1976) o ‘Titanic’ (1997), va morir diumenge a la matinada a Denvinlle Hall, una coneguda residència de retir per a artistes a Londres.

«Durant els últims 18 mesos s’ha enfrontat al seu diagnòstic amb la seva característica elegància i dignitat», han explicat les seves persones pròximes en la nota.

Han recordat que, durant 60 anys de carrera, Warner va ser un actor de «cine, teatre, veu radiofònica i televisió molt respectat», fins al seu últim paper per a la gran pantalla com a almirall Bloom a ‘El regreso de Mary Poppins’ (2018).

Per a alguns directors va arribar a ser un actor de culte, com en el cas del nord-americà Sam Peckinpah, que va comptar amb ell per a cintes com l’esmentada ‘Gossos de palla’, ‘La balada de Cable Hogue’ (1970) i ‘La creu de ferro’ (1976).

«Serà molt enyorat per la seva família i els seus amics, i recordat com un home, company i pare de gran cor, generós i compassiu, amb un llegat de treball extraordinari que ha emocionat a tanta gent durant tants anys», afegeix el comunicat.