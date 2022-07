L’alta gastronomia del festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, recau enguany i com a novetat en els dos bessons, Sergio i Javier, al capdavant del restaurant Hermanos Torres de Barcelona i Dos Cielos de Madrid, un repte que només van acceptar quan es van veure capaços d’assumir-lo per la responsabilitat que comporta. «Ens ho hem pensat cinc vegades abans de venir», reconeix Javier Torres, un dels dos xefs, qui puntualitza que el dubte no venia de posar en joc un nom llorejat en la capital catalana amb dues estrelles Michelin, sinó de «voler fer-ho molt bé, que la gent sortís feliç i de no jugar a casa teva, que és complicat». El que necessitaven, per tant, era veure si eren capaços de comptar a Cap Roig, uns jardins al costat de la Mar a plena Costa Brava amb un auditori que acull els concerts del festival, amb «una estructura sòlida».

«Ara estem preparats», rubrica el cuiner, per a deixar clar que va ser disposar d’aquesta certesa el que els va permetre donar el sí i puntualitzant que, a més, ha estat possible «sense tocar res de Barcelona» en referència a Hermanos Torres. Javier Torres explica que, «allà, hi ha un gran equip de cinquanta persones i no se n’ha mogut ni una» i que la solució ha vingut de la col·laboració amb l’empresa de càtering «21 de març», que defineix com «uns amics que fan una gran feina» i als quals han transmès la seva filosofia per a fer «conjuntament aquesta aventura». Amb ells, els dos germans, segons explica Javier, assumeixen «un repte preciós, meravellós, en un entorn únic», en el qual el que han fet és adaptar-se «a la zona, al terreny, al producte, al productor, a l’estació» amb aliments entre els quals destaca «mariscos i peixos».

La seva oferta passa per quatre menús, conscients que hi ha clients que repeteixen en venir a més d’un concert i també per a treure-li tot el partit a aquesta diversitat de productes locals. A més, han confeccionat una carta reduïda «en la qual es pot jugar segons el que hi hagi en el mercat i la llotja», perquè van allà i després «s’improvisa». «Hi ha tres coses a les quals no renunciem mai, com ara el producte, el productor i el gust i, aquí, intentem ajuntar les tres coses» per a oferir, segons assenyala el xef, «una cuina aparentment senzilla, però que no ho és i que pretén respectar al màxim el que hi ha i donar-li la manipulació perfecta per a realçar el sabor». A Javier Torres, que atén l’entrevista mentre treballa en la passada prèvia a un concert, li sembla que treballar aquest estiu a Cap Roig és «preciós», ja que es tracta d’un lloc «dels més bonics del món, perquè és únic».

«Motiva tot: el mar, la terra, el producte, el client que ve i, per a nosaltres, és un repte, perquè és la primera vegada i ho donarem tot», indica. El client, tan eclèctic com la música del festival, va des del turista estranger al nacional o al resident local, una aparent complicació que, no obstant això, Javier Torres descarta, perquè «tothom ve amb la mateixa intenció, que és la de passar-s’ho bé, menjar bé i veure un concert magnífic». «Som aquí per a intentar que la gent sigui molt més feliç, que s’ho passi molt bé en una nit inoblidable i en un entorn únic on hi ha conciertazos amb gent molt bona», conclou.