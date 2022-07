L’alegria de Stay Homas es fa gegant en una nit plena d’emotivitat

«És molt millor ser aquí i sentir-vos que no pas rebre un nou m’agrada a les xarxes. Gràcies, de veritat», expressaven, gairebé amb una llagrimeta d’emoció, els Stay Homas, convertits en un fenomen viral coincidint amb la pandèmia, aquella època en què tothom estava trist. Però ara que l’alegria es va recuperant, res millor que compartir-ho amb un grup que es va trencar el cap intentant treure rialles i avui veu correspost un agraïment infinit. L’aplaudiment de Cap Roig, diumenge a la nit amb el castell i el mar de testimonis, va ser tan sentit com ho van ser els balls que els assistents no van reprimir, atrets per un grup que fa bona música i cau de meravella. Potser és aquesta la clau de tot, la sintonia que transmet un equip convertit en una fortalesa inexpugnable, d’uns amics que canten a l’escenari amb la mateixa puresa que ho feien al terrat. Sense pretendre res més que passar-ho bé i fer-ho passar bé, que és just el que aconsegueixen. Les cançons, des de The Bright Side a No vull baixar, passant per l’atreviment lingüístic d’interpretar com calia Tudo Bem, van ser un homenatge al ritme, trepidant, dinàmic i elèctric que va conquerir a tothom. També va estar a l’altura l’espectacle visual, impactant a l’inici i un complement de luxe durant l’hora i mitja que van repartir alegria amb actitud.