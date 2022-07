La il·lustradora Roser Capdevila i l’empresari farmacèutic i mecenes cultural Antoni Vila Casas rebran la Medalla d’Or de la Generalitat. Així ho va aprovar ahir el Consell Executiu, que distingeix Capdevila per la seva trajectòria com a il·lustradora, popularment reconeguda pels personatges de les Tres Bessones, i a Vila Casas pel seu compromís amb el país com a mecenes cultural. El guardó, que és la màxima distinció honorífica que atorga la Generalitat, reconeix enguany l’excel·lència cultural del nostre país, en les seves diverses disciplines, i ho fa premiant a dues persones que «han treballat incansablement per reivindicar l’art català aquí i arreu del món».

Amb la concessió de la Medalla d’Or a Roser Capdevila, el Govern vol honorar la trajectòria de la il·lustradora catalana, «un exemple de l’èxit que es pot assolir amb l’audiovisual català i un referent en l’àmbit». Amb la concessió de la Medalla d’Or a Antoni Vila Casas, la Generalitat vol honorar el mecenes cultural pel seu compromís amb el país i la seva capacitat catalitzadora de la riquesa artística de Catalunya. La creació d’una xarxa d’espais museístics ha aconseguit apropar l’art contemporani al conjunt de la ciutadania. Fundada el 1986, la Fundació Vila Casas compta avui amb quatre museus d’art contemporani: a Barcelona (Espais Volart i Can Framis: pintura), a Torroella de Montgrí (Palau Solterra: fotografia) i a Palafrugell (Can Mario: escultura). Distinció per Feliu i Riba D’altra banda, la Mesa del Parlament va decidir també ahir atorgar la Medalla d’Honor en categoria d’or a la cantant Núria Feliu, el cantant i escriptor Pau Riba, el mestre i pedagog Joaquim Arenas i la inspectora d’educació i mestra Margarida Muset. L’entrega tindrà lloc el 8 de setembre. El Parlament entregarà així dues medalles a títol pòstum a Pau Riba, qui va morir aquest 2022 als 73 anys, i a Núria Feliu, qui va morir la setmana passada als 80 anys.