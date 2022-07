La compositora catalana Raquel García-Tomás obrirà aquesta nit, a les 22 h, els concerts al claustre del Carme de la present edició del festival Castell de Peralada, amb una interpretació de tres obres inspirades en el barroc. Considerada una de les millors creadores del moment, García Tomás repassarà l’obra de Bach i de Monteverdi, que dialogaran amb les seves pròpies creacions, en un concert titulat Sfogava con le stelle (desfogar-se amb les estrelles sota un cel nocturn), tal com diu el madrigal de Monteverdi d’on l’autora ha pres el nom.

Al Festival Castell de Peralada l’artista mostrarà el seu univers creatiu interdisciplinari amb unes partitures que mostren el diàleg entre l’antiguitat i la modernitat. La música de Bach i la de Monteverdi conviuran amb la poesia de Whitman i les distorsions que es produeixen en reproduir discos en un gramòfon.

En el concert sonarà un fragment de les Suites franceses de Johann Sebastian Bach, My Old Gramophone #2 de la compositora catalana, Sfogava con le stelle. Il quarto libro de madrigali o cinque voci de Claudio Monteverdi -en aquesta ocasió amb Ensemble O Vos Omnes (cor resident 2022) amb la direcció de Xavier Pastrana, cosí mostraste a lei i vivi ardori miei també de García-Tomás amb el Cosmos Quartet, Intervenció a tres veus núm. 11 en Sol menor de Bach i tancarà la nit Suite of Myself, obra estrenada aquest any a l’Auditori de Barcelona i pensada expressament per aquest concert a Peralada. En aquesta ocasió en format cambra interpretada pel cor O Vos Omnes, el Quartet Cosmos i la pianista Noelia Rodiles.

«Hadrian» i «Nabucco»

Sfogava con le stelle donarà el tret de sortida a una setmana de festival que comptarà amb dos dels espectacles més esperats. D’una banda, divendres a la nit, el músic Rufus Wainwright presentarà Hadrian, la primera òpera que ha escrit. Així mateix, dissabte serà el torn del Nabucco de Verdi en la versió del Teatro Real.