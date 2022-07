Els cineastes Edgar Wright i Neil Marshall rebran el Premi Màquina del Temps de la 55a edició del Festival de cinema de Sitges. El certamen va anunciar ahir que projectaran cinema espanyol i català de gènere com l’ «angoixant i pertorbadora» Cerdita, el debut de Carlota Pereda després del seu curtmetratge homònim guanyador del Goya i la coproducció catalana As bestas de Rodrigo Sorogoyen, un thriller fosc i incòmode. S’estrenarà mundialment la mitologia fantàstica Irati de Paul Urkijo, Viejos, el film de terror dirigit per Raül Cerezo i Fernando González Gómez, Asombrosa Elisa, de Sadrac González, La paradoja de Antares, de Luis Tinoco, i es projectarà l’esperada Halloween ends, de David Gordon Green.

Les produccions asiàtiques arriben amb energies «renovades». Des de Corea del Sud, el thriller Emergency Declaration, dirigit per Han Jae-rim, assegura acció dins un avió comercial que es veu obligat a fer un aterratge d’emergència. El japonès Takashi Miike, tancarà la trilogia The Mole Song amb una comèdia «esbojarrada» sobre un policia d’incògnit i el taiwanès Chris Huang proposa amb Demigod: The Legend Begins un film fantàstic d’arts marcials amb sorprenents efectes visuals.