Els Voltors de La Bisbal celebren dissabte els seus 25 anys amb l’Empordà Music Festival

Fa vint-i-cinc anys, deu amics de La Bisbal d’Empordà van decidir fer-se un disseny de samarreta per a portar durant la Festa Major del poble, que sempre se celebren pels voltants de l’Assumpció de la Mare de Déu d’Agost. L’any següent, van voler tenir una barraca a l’espai de concerts. Més endavant, van decidir consolidar-se com a associació juvenil i cultural i van batejar-se amb el nom d’Els Voltors. I així, any rere any, van anar creixent fins ara que, vint-i-cinc anys més tard, ja són cent trenta voltors i timbalers que constitueixen l’entitat, una de les més grans de la Bisbal. Per celebrar el primer quart de segle, Els Voltors han organitzat l’Empordà Music Festival, que se celebrarà dissabte a l’aparcament del Camp de Futbol Vell entre les 17 h i les 03 h amb grups d’alt nivell com Zoo, La Fúmiga, Lágrimas de Sangre, Orquestra Diversiones, Zzoilo, Carlos Selektah i Carles Pérez, de Ràdio Flaixbac.

Des de sempre, l’ambient festiu ha caracteritzat l’entitat. De fet, tal com explica Sònia Deulofeu, portaveu de l’entitat, durant el curs organitzen diferents esdeveniments com el Carnestoltes el mes de febrer, la Festa Exòtica al novembre o Les Carpes a l’estiu, entre d’altres. Abans, les feien a l’Alternativa, un dels bars musicals més icònics de la capital baix-empordanesa, però amb els anys, les seves celebracions han agafat tanta popularitat que ja omplen el Palau Firal de la Bisbal sencer. Així doncs, la festa del vint-i-cinquè aniversari havia d’estar a l'altura dels seus actes, i per això van decidir crear l’Empordà Music Festival, un festival per a tots els públics que concentra tota la seva programació entre la tarda i la nit d’aquest dissabte. «Quan vam fer 15 anys vam organitzar el Voltor Music Festival, un festival amb diferents escenaris distribuïts per la ciutat durant tres dies», explica Deulofeu. Però tres dies de festival «són molta feina», puntualitza, de manera que per aquesta ocasió van decidir centrar tots els seus esforços només en un dia de festival.

L’esdeveniment, que tindrà lloc a l’Aparcament del Camp de Futbol Vell i el Passeig Marimón Asprer de La Bisbal, no només vol ser una festa d’aniversari gegant i oberta al públic exterior, sinó que també vol «demostrar que a l’interior també hi passen coses», apunta Deulofeu. Segons el seu parer, «la zona de la costa està molt massificada» i, d’alguna manera, l’Empordà Music Festival vol ser una alternativa a aquests macrofestivals de la Costa Brava. De fet, l’ocupació del recinte podria agrupar fins a 10.000 persones, tot i que per aquesta primera edició Els Voltors no han volgut ser tan ambiciosos i només han posat a la venda 5.000 entrades, de les quals gairebé 3.000 ja les han venudes. Deulofeu explica que primer volen veure «com funcionem a nivell de coordinació dins el recinte, si les barres i les foodtrucks poden assolir 5.000 persones i si tots els concerts van a l’hora que toca». Després, si cal, «ja ens plantejarem si obrim més aforament o no», tot i que tampoc tenen clar si tiraran endavant una segona edició, encara que «les ganes hi són», admet Deulofeu.

Així doncs, un dels trets distintius d’aquest festival és l’autogestió, ja que des de l’associació no han contractat a cap promotora sinó que són els mateixos voltors i timbalers qui s’han encarregat de la creació, programació, contractació i producció tant de l’espai musical com del gastronòmic. A més a més, Deulofeu destaca que dins del recinte hi haurà també una carpa de Som Nit per a garantir una festa lliure d’agressions sexistes «que faci la funció de prevenir i aconsellar» de males conductes entre els assistents «per tenir una nit segura i responsable».

Un altre tret diferencial de l’Empordà Music Festival «són els preus populars», destaca la portaveu de l’associació. I és que l’esdeveniment no només té un preu general tancat sinó que s’adapta segons les edats. Per exemple, els menors de sis anys tenen entrada lliure; els infants de 6 a 15 anys paguen entrada reduïda de 15 euros i, finalment, els majors de 15 anys paguen el preu màxim de 25 euros que, tot i això, «és un preu molt assumible tenint en compte que hi haurà set concerts en total», afegeix Deulofeu. Tanmateix, també en destaca la sensació generalitzada que tenen darrerament els esdeveniments culturals, que «la venda d’entrades anticipades costa molt». Mentre els primers dies «només veníem 60 entrades al dia, aquestes últimes setmanes sí que hem notat un repunt i en venem unes 150 al dia, però la covid ens ha fet menys planificadors», assegurava. Així i tot, amb els grups valencians del moment com Zoo i La Fúmiga tenen l’èxit assegurat, i per molts anys més.