El Temporada Alta creix aquest 2022 i incorpora noves seus amb la voluntat d'apropar i «escampar» la programació arreu del territori. Per això, en aquesta 31a edició l'Escala, Puigcerdà, Sant Gregori i Vilajuïga se sumaran als espais on es representaran espectacles. Totes elles se sumen a les ja habituals a les darreres edicions, com són Torroella de Montgrí, Banyoles, Palafrugell i Bescanó, a banda de les «oficials» de Girona i Salt. En aquests espais, el certamen programarà un total de set espectacles, quatre dels quals tindran una petita gira per les comarques gironines.

D'altra banda, el festival ha anunciat sis nous concerts que formaran part de la programació d'enguany. Entre ells, hi haurà The Luthiers, que presentaran per primer cop a Catalunya el concert-espectacle 'Gran Reserva' o Fito & Fitipaldis. Maria Arnal i Marcel Bagés, l'Orquestra Fireluche, Rita Payés amb Elisabeth Roma i Tarta Relena seran la resta de concerts del Temporada Alta, pels quals ja es poden comprar entrades al web del festival.

L'Escala, Puigcerdà, Sant Gregori i Vilajuïga es convertiran aquesta tardor en nous espais escènics del festival gironí i se sumen als ja habituals de les darreres edicions. En aquests espais, el festival programarà un total de set espectacles, quatre dels quals tindran una petita gira per la demarcació. 'L'oreneta', l'obra creada per Guillem Clua i dirigida per Josep Maria Mestres, és una història inspirada en el melodrama clàssic interpretada per Emma Vilarasau i Dafnis Balduz, i girarà per Palafrugell, Salt i Sant Gregori.

El segon espectacle que girarà per les seus del festival serà 'Per fi sol', el monòleg creat per Carles Sans, després de tancar una llarga etapa amb el Tricicle, en el que explica els secrets d'una de les companyies més seguides i estimades de Catalunya. Aquest espectacle es veurà aquesta tardor a Girona, Palafrugell i Torroella de Montgrí. 'Teràpia integral' es podrà veure als teatres de Salt i a Bescanó. Es tracta d'una comèdia creada i dirigida per Cristina Clemente i Marc Angelet amb Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger Coma i Andrea Ros en la interpretació. L'obra tracta amb molta ironia el negoci de la felicitat.

'Delicades', el conegut muntatge que T de Teatre recupera, construït a partir de fragments d'històries que no tenen relació, però acaben formant part d'un univers de vivències, també s'ha programat en dos espais: L'Espai Ter de Torroella de Montgrí i el Teatre Municipal de Girona. Sant Gregori acollirà, a banda de 'L'oreneta', una proposta de dansa, música i teatre familiar de Dàmaris Gelabert titulada 'Mou el cos'. Al costat d'onze músics, l'artista repassarà un repertori basat en les seves cançons més populars i d'altres de noves.

Dins la programació familiar, el festival també ha anunciat 'El descontrol orquestral', l'últim espectacle de la gira que Xiula ha creat per a presentar el disc Descontrol Parental (2020). Pel concert de Temporada Alta, coorganitzat amb l'Auditori de Girona, incorporaran una orquestra de corda de deu músics. M'hauríeu de pagar serà l'obra programada al Teatre Municipal de Banyoles en el marc del festival. El dramaturg Jordi Prat i Coll va estrenar aquest espectacle l'any 2020 a Temporada Alta i des d'aleshores no ha parat de recollir premis i reconeixements. Es tracta de tres monòlegs que reflexionen sobre la soledat.

A banda de la programació de música, avui també es posen a la venda al web del festival els espectacles programats a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí (L'oreneta i Delicades), Bescanó (Una teràpia integral, també en la seva funció a Salt) i Banyoles (M'hauríeu de pagar). També es posa a la venda una nova funció de l'obra Terra baixa (El llop) d'Àngel Llácer al Teatre Municipal de Girona. Les entrades per la resta de la programació sortiran a la venda el mes de setembre, quan es presentaran la resta d'espectacles de la nova edició del festival, entre ells els de les seus de L'Escala i Vilajuïga.