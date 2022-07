Més de 2.500 persones han assistit als diferents espectacles i assajos oberts de l’Escènit. Del 30 de juny al 26 de juliol, el cicle ha portat a la ciutat un total de sis espectacles de teatre, dansa i circ de carrer i dues obertures de residències artístiques al Saló de Descans del Teatre Municipal. Com a novetat d’aquesta edició, l’Escènit s’ha expandit fins a quatre barris de la ciutat: a la plaça del Pallol, al Barri Vell; a la plaça de Santa Susanna i de l’U d’octubre de 2017, al Mercadal; a l’esplanada de la Copa, a la Devesa, i al camp de Bèlit, a Sant Narcís.

«Fem un balanç positiu de la rebuda que ha tingut aquest any l’Escènit. Teníem com a principal objectiu fer arribar la cultura i els espectacles a tothom, i ho hem aconseguit, perquè hem tingut molt bona resposta per part del públic, que ha estat molt divers i de totes les edats», ha assegurat el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, segons un comunicat de l’Ajuntament de Girona.

L’artista gironí Pere Hosta va inaugurar el cicle d’estiu a la plaça de Santa Susanna amb Disorder, un espectacle de clown contemporani que explica fets i comportaments humans des de l’humor. Seguidament, la companyia Non Sin Tri va omplir la plaça de l’U d’octubre de 2017 amb portés acrobàtics i en monocicle, corda aèria i malabars.

Més de 500 persones van gaudir de Rouge Nord de la companyia francesa Cirque Pardi! i en col·laboració amb Konvent Cirk, l’espai de creació i exhibició del Konvent de Berga que acompanya processos creatius de circ contemporani. La plaça del Pallol, un dels espais ja habituals de l’Escènit, va acollir Migrare, l’espectacle de dansa amb xanques de Cia Maduixa que reflexiona al voltant del fet migratori, i les acrobàcies i els equilibris a ritme de rock de Circ Pistolet.

El camp del Bèlit va tancar el passat dimarts el cicle amb Bubble you de la companyia belga Be Flat. Aquest espai es va estrenar dins el cicle rebent un públic nou, provinent de Sant Narcís, de Can Gibert del Pla i de Salt.