El festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols va anunciar ahir la cancel·lació de la jornada familiar que estava prevista per al pròxim dimarts 2 d’agost. La sessió dirigida als més petits de la casa havia de comptar amb l’actuació de Petits Camaleons.

L’organització del certamen lamenta aquesta cancel·lació, motivada per «canvis en l’agenda de la producció». Així mateix, en les pròximes hores es realitzarà el reemborsament de l’import de les entrades de manera automàtica a la mateixa targeta des de la qual es va fer el pagament. En cas que s’hagués adquirit una entrada física en un dels dos llocs habilitats (taquilla o Can Soles), l’interessat haurà de contactar amb la productora The Project, que tramitarà la devolució.

La programació principal del festival ganxó continuarà avui amb el concert d’Iggy Pop i demà dissabte amb Chucho Valdés i Paquito D’Rivera.