Novetats en la programació de tardor-hivern de l'Auditori de Girona. L'equipament gironí ha anunciat aquest divendres la incorporació en la seva programació del grup granadí Los Planetas (18 de novembre) i de la cantaora Rocío Márquez (17 de desembre). Les dues actuacions, que seran primícia a les comarques gironines, s’afegeixen a una temporada que compta amb grans noms nacionals i internacionals, i una aposta pels nous formats, amb artistes com Michel Camilo & Tomatito, Mayumana, Carlos Núñez, Pau Vallvé i Marala, entre molts altres.

Los Planetas aterraran a Girona per presentar el "Concierto Esencial", un format més íntim i proper en el qual Jota (veu i guitarra) i Florent (guitarra), columna vertebral d'una de les bandes més influents de l'escena indie espanyola, s'acompanyaran del pianista David Montañés per recrear bona part del seu històric cançoner, que inclou temes avui essencials com "Un buen día", "Segundo premio" o "Que puedo hacer", entre molts d'altres.

Per la seva banda, Rocío Márquez, considerada com una de les grans referents de la nova generació del cant flamenc, s’uneix a Santiago Gonzalo, "Bronquio", un jove músic de tradició punk i una de les sensacions de l’escena electrònica estatal, per presentar a Girona el seu treball discogràfic conjunt, "Tercer cielo". Es tracta d'un espectacle que ofereix folklore i avantguarda a parts iguals. La cantant de Huelva va ser l'artista resident, l'any 2015, a l'Ateneu de Banyoles.

Les entrades per a tots els concerts de la nova temporada de l'Auditori de Girona ja es poden adquirir a través del web oficial.