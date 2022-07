La reina ha tornat. Ni Dua Lipa, ni Adele, ni Camila Cabello, ni Taylor Swift, ni qualsevol de les estrelles pop que han anat triomfant al llarg d'aquests anys és equiparable a Beyoncé. I és que, per fi, després de sis anys de silenci des del llançament de Lemonade (2016), la reina de veritat de la indústria musical ha tornat. Ho ha fet avui amb el llançament del seu setè àlbum, titulat Renaissance Act.1 (Renaixement en francès), compost per un total de setze cançons que reten homenatge al "house", la música electrònica i l'"afrobeats".

L'avançament del seu primer single el juny passat, Breake My Soul, va superar totes les espectatives creades pels fans de Beyoncé, però la millor notícia ha arribat avui en veure que Renaissance és només el primer acte de la tornada a la música de Queen B, un viatge auditiu on hi passa de tot: des de I'm that girl (primera cançó del disc) fins a Summer Renaissance (últim tema), la diva de Houston demostra no només que és capaç de reinventar la música sinó que, a més, és capaç de fer-ho assolint la perfecció.

Beyoncé també ha anunciat que aquesta és només la primera part d'una triologia musical que tenen com a protagonistes els seus tres fills: Blue Ivy Carter, Sir Carter i Rumi Carter.

Que comencin les apostes pels Premis Grammy que guanyarà.