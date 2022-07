Amb 75 anys a l'esquena i mig segle sobre els escenaris, Iggy Pop encara té corda per estona. Ho ha demostrat a l'actuació que aquest divendres ha ofert en el marc del festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), l'únic que l'artista farà a Catalunya aquest estiu. El considerat «padrí» del punk –altrament anomenat 'iguana' pels seus inicis musicals- ha desbordat energia sobre l'escenari des del primer moment i ha posat el públic dempeus. Sense camiseta pràcticament tot el concert i fidel als moviments que el caracteritzen, al llarg de l'actuació l'artista ha repassat alguns dels seus temes més coneguts com 'The Passenger' o 'Lust of Life'.

Ha començat amb uns minuts de retard i fent-se pregar. El concert d'Iggy Pop al Porta Ferrada ha engegat, per sorpresa dels assistents, amb un solo dels músics i un vídeo a les pantalles repassant els seus anys daurats. Uns minuts després i ja passades les deu de la nit, ha aparegut a l'escenari enmig de l'ovació dels assistents. El públic l'ha rebut dempeus pràcticament des del primer minut i, malgrat les fileres de cadires perfectament ordenades, la pista s'ha acabat convertit en un únic escenari. Iggy Pop els ha correspost amb els seus ja coneguts moviments de malucs i cames i la seva característica posada en escena. No ha tardat ni dues cançons a treure's la camiseta i llançar-se a terra. Entre crits i xiulets dels assistents, ha entomat 'Five Foot One' i 'T.V Eye'. Amb el públic ja entregat, ha continuat amb 'The Enless Sea' i una ovacionada 'Lust of Life', un dels seus grans èxits.

'The Passenger' ha mantingut el clímax per després demanar als tècnics que obrissin els llums per veure el públic. «Us vull veure les cares, les fotudes cares», els ha etzibat per més tard sentenciar un: «Em moriré però abans deixeu-me fer aquest viatge». Just en aquest moment ha estat el torn de 'Death Trip'. També s'hi ha dirigit per recordar que quan estava amb els 'The Stooges', era «jove, pobre i brut». «Continua essent refotudament brut». Durant l'actuació, tampoc hi han faltat temes del seu últim disc 'Free', entre elles 'James Bond' o la que li dona títol. 'Sister Midnight', 'I'm Sick of You' -amb tocs de jazz- o 'I wanna be your dog', un altre dels temes més coneguts, han completat la llista. La banda ha tancat el concert amb tres bisos: 'Down on the Street', 'Fun House' i 'Search and Destroy'.

James Newell Osterberg, el nom real de la 'iguana' del punk, va néixer en una petita ciutat de Michigan fa 75 anys i als 60 ja va formar la seva primera banda coneguda com 'The Iguanes'. A finals dels 60 va fundar la banda 'The Stooges', pionera i de gran influència en el desenvolupament del punk rock. De fet, el grup es va fer conegut per les seves eclèctiques actuacions en viu on Iggy ballava histriònicament i, sovint, es llençava sobre el públic.

Grans noms de l'escena musical

El festival continuarà aquest dissabte amb l'actuació de Chucho Valdés i Paquito D'Rivera i el tancarà Estopa el 21 d'agost. Per l'escenari, també hi passaran artistes com Nathy Peluso, Nil Moliner, Manolo Garcia, Joan Manel Serrat, Vanessa Martín, els Catarres amb Suu o Sopa de Cabra, entre d'altres.