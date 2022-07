Ni l'edat que marca el seu carnet d'identitat, 75 anys, ni els aires introspectius dels seus darrers treballs li fan justícia: la iguana està en plena forma. Iggy Pop va oferir divendres a Sant Feliu de Guíxols un concert fidel a la fama de fera indòmita que l'acompanya. En el seu retorn als escenaris catalans des de fa gairebé una dècada, el músic no va suar la samarreta perquè no en duia, però es va guanyar a pols el títol de cap de cartell del festival de la Porta Ferrada amb prou decibels per tornar a fer caure Pedralta.

Dominador a l'escenari, amb roba i sense, va lluir amb orgull les marques que el rock deixa a la pell i una veu que sembla que encara té moltes batalles per lluitar. Només cal veure la seva agenda, amb quatre mesos d'una gira pel continent que el va dur a la Costa Brava després de passar per Sant Sebastià i Madrid. Ben diferent del Kursaal i el Teatro Real era l'escenari, el Guíxols Arena, però hi va trobar el mateix caliu: el d'un públic entregat a un mite viu de la música que, amb dècades a la carretera i una llarga vida d'excessos, manté la visceralitat i el magnetisme en cada actuació.

James Osterberg Jr. va sortir a l'escenari ganxó lluint una americana negra sobre el tors nu. Li va durar exactament mitja cançó, menys que el que van aguantar els culs a les cadires, perquè amb les primeres notes la platea es va convertir en una immensa pista de gent disposada a tot per acostar-se al Padrí del Punk. Flanquejat per Leron Thomas (trompa), Sarah Lipstate Noveller (guitarra), Corey King (trombó), Florian Pellissier (teclats), Gregoire Fauque (guitarra), Sylvian Ruby (baix) i Thibaur Brandalise (bateria), Iggy Pop insufla vents i tocs de jazz als seus clàssics, però no perd l'essència.

A Sant Feliu es va rebolcar per terra, va ranquejar com només ell ho sap fer i va fer giravoltar el micròfon pel cable com una gimnasta olímpica, a més de bordar i escopir, mentre repassava temes com les ovacionades Lust for life o The passenger, durant la qual alguns dels espectadors van agitar cadires sobre la marea de caps més pròxima als músics. «Sóc una mena de vell noi i moriré, com tothom, però abans deixeu-me fer aquest viatge», va etzibar per presentar Death trip. També va atansar-se al seu darrer disc, Free, amb la cançó que li dona títol, Loves missing o James bond, alternades amb temes històrics com Mass production i Sister midnight, de la seva aliança amb David Bowie.

El de Detroit va recordar els Stooges -«una banda revolucionària», va sentenciar- amb la que va definir com la seva cançó preferida: I'm sick of you. «Amb The Sootges era jove, pobre i brut. Ara encara sóc brut», va dir abans de passar, entre lladrucs, a I wanna be your dog. Va desaparèixer colpejant-se el pit com un goril·la i llançant el peu de micro, però es va fer pregar poc per tornar pels bisos. Down the street, Fun house i Search and destroy van tancar una hora i quaranta de concert en què Iggy Pop ho va donar tot, fent honor a la llegenda. La bèstia té encara molta fam d'escenari i, per sort, sembla impossible de saciar.