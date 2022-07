Ha estat qualificat com el show més espectacular del món dedicat a Queen, i el públic de Sons del Món ho ha pogut certificar, una vegada més, en un espai que té una mena de màgia, o com diria la banda britànica, It’s a kind of magic! La Ciutadella de Roses va exercir la seva condició de recinte monumental, per a un concert monumental, tan monumental com ho ha estat per a la història de la música la petjada que han deixat Freddy Mercury, Bryan May, Roger Taylor i Johh Deacon.

Les muralles rosinques, amb el cartell penjat de «sold out», van vibrar divendres amb uns èxits que han marcat generacions, des de Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are The Champions, a The Show Must Go On, Under Pressure, Somebody to Love, Who Wants to Live Forever, Love of My Life, Radio Ga Ga, I Want to Break Free... i així durant gairebé dues hores intenses o, com escoltaves a dir a la sortida, en un dels comentaris més repetits, dues hores «brutals».

God Save The Queen és, sens dubte, una experiència autèntica d’homenatge a Queen. Els argentins Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos i Matías Albornoz es mimetitzen fidelment amb els quatre de Londres i, en tancar els ulls i escoltar-los tocar en directe, el públic sent, com en un compromís gairebé religiós, l’expressivitat d’una veu única i especial, honesta i respectuosa, de Freddy Mercury; els acords i els puntejos que dibuixen les melodies amb què Bryan May fa cantar la seva guitarra; els ritmes amb què Roger Taylor transmet sentiment amb unes baquetes frenètiques, i la quarta peça clau de la banda, el baixista John Deacon.

Gràcies God Save The Queen per aquest tribut i per haver-nos regalat, quan ja tothom pensava que el concert havia acabat, un reclam explosiu: Don’t Stop Me Now!