Aquest dissabte 30 de juliol s'ha celebrat la primera edició de l'Empordà Music Festival a La Bisbal d'Empordà. Prop de 4.000 persones han gaudit de les més de 10 h de música en directe. Tampoc s'ho han volgut perdre algunes de les autoritats de la zona com el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, l'alcalde de la ciutat, Enric Marquès; el regidor de cultura, Carles Puig; i la consellera comarcal de Cultura del Consell Comarcal del Baix Empordà, Agnès Gasull.

Els concerts van començar a les 18 h a l'aparcament del Camp de Futbol Vell. Zzoilo va ser l'artista d'inaugurar el festival. Un concert que sobretot va fer vibrar el públic jove amb el seu èxit 'Mon amour'. A continuació Lágrimas de Sangre que com diu una de les seves mítiques cançons 'Voy a celebrarlo', ho van fer amb magnificència. Després va ser el torn de les dues bandes valencianes del cartell, La Fúmiga i ZOO, els més esperats i aplaudits. El discjòquei Carles Pérez va mantenir els nivells d'adrenalina amb els temes més escoltats a Ràdio Flaixbac. Finalment, el públic fidel empordanès, però no només, ho va donar tot amb l'Orquestra Di-versiones i amb la sessió d'en Carlos Selektah, que va clausurar aquesta primera edició.

Més enllà de la bona música, la zona village va ser l'espai menys frenètic i de descans, tot i que les foodtrucks van funcionar a ple rendiment des de la tarda fins a la matinada, així com les barres de begudes. Un cop passada aquesta primera edició, l'organització farà balanç de com ha anat tot i ja pensa en una segona edició del festival. És un festival autogestionat per l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors que compta amb el patrocini d'Estrella Damm, Coca-Cola, Casa Negre, Sol Gironès i Transports i Grues J. Solés i amb la col·laboració de l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Diputació de Girona.