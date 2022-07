La banda Marlango va fer una parada la nit de divendres 29 de juliol al Festival Petit Paradís de Tossa de Mar, amb tot l’aforament venut.

La banda està formada per la cantant Leonor Watling i el pianista Alejandro Pelayo. El primer disc el van publicar a principis dels 2000 i per celebrar el seu aniversari van decidir fer una gira per tot l’estat, amb una parada a Tossa de mar. A l’escenari del festival van interpretar un recull de tots els seus àlbums, i van estar acompanyats de Tony Molina als vents.