Sobredosi d’amor a Peralada

L’amor. Aquell que mou muntanyes, que és capaç de tot. Considerat fins i tot com una divinitat, un motor que fa funcionar el món. El fil conductor, el gran protagonista de l’òpera Hadrian, inspirada en la història Novel·les d’Adrià de l’escriptora Marguerite Yourcenar i transformada pel compositor nord-americà Rufus Wainwright. La pluja va donar una treva i Peralada va poder gaudir d’un espectacle que es va allargar durant prop de tres hores, que no va acabar d’omplir la platea però que sí es va guanyar el sincer aplaudiment dels assistents, capaços de picar de mans durant minuts i minuts, agraint el que acabaven de veure. Una història tràgica, com no pot ser d’una altra manera en aquesta mena de relats, centrada, única i exclusivament, en el profund sentiment de l’emperador romà cap a un altre home, Antinous. Aventura clàssica, però referències més modernes. L’homosexualitat explicada sense embuts. Pels intèrprets, però també per totes aquelles imatges que, sense descans, es projectaven en una pantalla gegant. Decorats? Escenari? Res d’això era necessari. Veus, a cabassos i de totes les tonades i registres possibles, explicaven els últims dies d’Adrià, els seus records més profunds, els seus turments i desitjos. De fons, clares referències a l’atracció entre dos homes. Impossible deixar així a ningú indiferent.

L’òpera de sempre, en la seva essència, no va faltar a la cita. Les àries, el drama, les relacions, conspiracions i com no, també la mort. Però aquesta història li obre la porta a la modernitat. A certes llicències que es permet Wainwright, decidit a fer el més impactant possible el seu relat. Sota la direcció escènica de Jörn Weisbrodt i seguint les instruccions del llibret ideat pel canadenc Daniel Maclvor, Hadrian aposta per la frivolitat del seu escenari, mancat d’elements. D’intèrprets, tants com se’n desitgin. El baríton Thomas Hampson, fent d’Adrià; i Alexandra Urquiola, fent de Plotina, un paper que en un primer moment havia de recaure sobre Ainhoa Arteta, van guanyar-se i merescudament l’ovació dels assistents. Amb la seva veu n’hi havia prou per obrir un ventall inacabable d’emocions. Els acompanyaven, entre d’altres, les actuacions de Santiago Ballerini (Antinous), Christian Federici (Turbo) o Vanessa Goikoetxea (Sabina). A més a més, s’hi sumava el Cor i Orquestra titulars del Teatro Real, sota la batuta d’Scott Dunn. Veus i imatges. Fins a més de 300, les que van aparèixer, durant dues hores llargues. Una idea del fotògraf Robert Mapplethorpe. La intenció, la de regirar la ment de l’espectador. Fer-li entrar, pels ulls, tot aquell reguitzell d’emocions i sentiments que van paint els personatges, amb l’amor com a fil conductor.

Perquè és just això el que mou, de principi a fi i durant quatre actes que van abraçant els salts temporals, els darrers anys de vida de l’emperador romà Adrià. El mateix qui va manar durant els anys 117 i 138, després de Crist. Polític, governant, filòsof i amant de les arts. Pensador. Polifacètic. Però la imatge que Wainwright va voler presentar, sobretot, és la d’una persona enamorada d’un altre home. Una relació homosexual acceptada llavors, en aquell context, però que alhora havia de fer front a certs impediments: Adrià, ja casat, era molt més gran que no pas Antinous, que acabaria morint, sense saber-se exactament per què, ofegat al riu Nil.

Actes que van servir per traslladar-se d’una època a una altra. Per copsar les emocions dels personatges, per entendre com actua un i altre. Els últims dies d’un Adrià ja malalt, també el moment en el qual, uns anys enrere, va conèixer el seu amant. L’evolució de la seva relació. Com l’emperador sobreposa l’amor a les decisions polítiques, malgrat la pressió de la seva dona, Plotina, o també el recel del cap de l’exèrcit Turbo, també enamorat de l’emperador i qui no és capaç de pair la presència d’Antinous. Salts temporals, viatges al passat, somnis, realitats. Tot hi té cabuda en una òpera que, com no sol ser d’una altra manera, deixa la tragèdia amb majúscules per al quart i darrer acte. Allà s’hi reviu la mort d’Adrià, trist i abatut després de comprendre què ha passat, però al mateix temps, encara amb força per venjar-se d’aquells que li han girat l’esquena. I decidit, sobretot, a creuar la línia d’aquest món amb el més enllà per retrobar-se amb el seu veritable estimat. Per convertir l’amor, oi tant, en la seva única i principal preocupació.