D’estrena per al debut somiat a Cap Roig

Si el concert hagués sigut divendres i no dissabte, no l’hauria pogut fer, va confessar Miki Núñez al públic de Cap Roig abans d’atacar l’esperada Escriurem en un dels moments àlgids de l’actuació. Resulta que en els dies previs del seu debut somiat a Calella el cantant havia estat malalt i se n’havia ressentit la seva veu, «però m’he pres tot el que tenia per casa i he pogut venir». Ho van agrair els fans, per descomptat, que des de feia setmanes havien esgotat les entrades, però també ell, que una estona abans havia revelat que després d’haver estat molts cops de públic al festival, per primera vegada li tocava ser dalt de l’escenari. Agraït, espontani i natural, amb més o menys veu, se’n va sortir gràcies al seu pop fresc i a un espectacle que, fins i tot, va incloure l’estrena de dues cançons inèdites, Dime que no duele i Cuenta conmigo.

Van passar coses, moltes coses, en la frenètica hora i mitja que va proposar per refrescar una nit de xafogor i un auditori ple de mainada, que tenia al davant un dels seus primers ídols musicals. Hi va haver temps per atacar temes del darrer disc Iceberg, però també per recuperar versions que han marcat per una cosa o una altra la seva carrera com Prefiero o, sobretot, Una lluna a l’aigua de Txarango; per fer pujar a l’escenari la guanyadora del programa Eufòria, Mariona Escoda, per interpretar junts la cançó de l’estiu Llums de mitjanit; i fins i tot per estrenar peces inèdites o mostrar-ne d’altres com No m’ho esperava amb un vernís molt diferent. I, òbviament, tampoc hi van faltar totes les cançons indispensables, els èxits que l’han llançat, des de La venda a Sin noticias de Gurb, que van fer esclatar el públic. A la recta final, un parell de bisos més per no fallar: Me vale i Celebrem.

Sense estar al 100% Núñez va triomfar. Com a cantant i com a showman. Només l’hauríeu d’haver vist quan va improvisar El Foraster, en un altre dels moments imperdibles de la nit.