El proper dilluns 8 d’agost tindrà lloc a La Santa Market un concert estival molt esperat que, com cada any, arriba de la mà d’Els 40: Els 40 Summer Live. El cartell està protagonitzat per Adexe i Nau, Cèsar AC, Chema Rivas, Danny Romero, Karam, Lauren Nine, Lildami, Sexenni i Skechi, i compta amb la participació de la guanyadora d’Eufòria Mariona Escoda. Junts protagonitzaran un gran concert que començarà a les 20.30 hores.

El duet de Tenerife Adexe i Nau farà gala del seu urban, mentre que César AC presentarà temes dels seus discos ‘La Ropa’ i ‘Pide Perreo’. Per la seva banda, Chema Rivas demostrarà per què ha captivat el món amb el seu urban llatí amb tan sols 20 anys i Danny Romero farà ballar el personal amb els seus ritmes llatins i el seu inconfusible ‘flow’. La transversalitat del carismàtic Karam també promet transportar els assistents a altres latituds gràcies a hits com ‘Follamigos’, mentre que Lauren Nine farà gala de la seva energia habitual gràcies a temes com ‘Sin mirar atrás’. Lildami, per la seva banda, demostrarà per què va enamorar el públic d’Eufòria amb el seu carisma en escena i les seves lletres agudes i intel·ligents. Finalment, Sexenni, el grup de música urbana de Lleida amb un estil que viu a cavall entre les diferents facetes de l’urban, oferirà un desplegament de reggaetón, trap i fusió d’altres gèneres, i Skechi ho donarà tot amb un reggaetón clàssic. L’actuació compta, a més, amb un plat fort: la participació especial de Mariona Escoda, la flamant guanyadora del programa Eufòria, amb la seva veu vellutada i la seva presència escènica.