Peralada vibra amb «Nabucco»

La llarga ovació -fins a set minuts d’aplaudiments- que van rebre els membres del Teatro Real de Madrid dissabte a la nit al Festival de Peralada va servir com a colofó d’una nit d’òpera brillant, en què el públic va quedar totalment atrapat pel virtuosisme musical i la força dramàtica del Nabucco de Verdi. La passió dels seus solistes, l’exhibició del cor i el virtuosisme de l’orquestra titular del Teatro Real -l’Orquestra Simfònica de Madrid, dirigida per Nicola Luisotti- van fer que aquest clàssic, en format concert de dues hores, fes vibrar els espectadors alt-empordanesos, que van quedar totalment absorts en la història d’enfrontaments entre Nabucco i les seves filles. I és que, al llarg dels segles, Nabucco ha trascendit el moment històric en què va ser ambientada -la caiguda de Babilònia- i s’ha convertit en un símbol universal de la relació entre l’antic i el nou règim, la tradició davant la modernitat, però, sobretot, en un símbol de la llibertat contra l’opressió.

El desplegament del Teatro Real va fer pujar a l’escenari de Peralada fins a 90 membres del cor i vuit solistes, entre els quals va destacar, de manera especial, la soprano italiana Anna Pirozzi, encarregada d’encarnar Abigaille, la filla gran de Nabucco que intenta derrocar el seu propi pare per intentar salvar el sistema. Es tracta d’un rol d’una gran exigència vocal que Pirozzi va acomplir a la perfecció, tot transmetent la passió i la desesperació del personatge, i que li va valer la principal ovació i crits de «brava!» al final de l’espectacle. També va destacar el baríton romanès George Petean com a Nabucco, el poderós líder de Babilònia que veu ensorrar-se el seu món davant d’un canvi de paradigma, i el baix rus Alexander Vinogradov, intèrpret de Zaccaria, sacerdot de Jerusalem, que també van ser àmpliament aclamats.

L’elenc principal es va completar amb la mezzosoprano valenciana Silvia Tro Santafé com a Fenena, l’altra filla de Nabucco; el tenor mexicà Mario Rojas com el galant Ismaele, Simon Lim com a Gran Sacerdot, Fabián Lara com a Abdallo i Maribel Ortega en el paper d’Anna. Però més enllà dels solistes, el cor, dirigit per Andrés Máspero, també va brillar amb llum pròpia. Ho va fer especialment durant el primer acte, que va arrencar amb una gran potència tant de cor com d’orquestra, preludi de tot el que vindria després.

Mentrestant, l’orquestra també va fer gala d’un virtuosisme imprescindible per a un espectacle que es va convertir en un regal per a tots els sentits. El moment culminant, tanmateix, va arribar durant el tercer acte, durant el qual el cor d’esclaus va interpretar l’emblemàtic tema Va, Pensiero, un dels passatges més coneguts i celebrats de l’òpera de Verdi, convertit en un crit universal a favor de les llibertats. Aquest passatge va ser rebut amb un especial entusiasme per part del públic de Peralada, entre el qual destacava la presència de Pau Gasol.

Una prolífica col·laboració

Càlida rebuda gironina, doncs, a una òpera que el Teatro Real tot just va estrenar a la seva seu de Madrid aquest passat mes de juliol, 150 anys després que s’hi hagués pogut veure per última vegada. I satisfactori comiat, també, a la participació de l’Orquestra del Teatro Real en aquesta edició del Festival de Peralada, ja que divendres també van formar part d’Hadrian, l’òpera de Rufus Wainwright que es va oferir sobre el mateix escenari. La prolífica col·laboració entre el Teatro Real i Peralada, que ja fa temps que dura, segueix donant excel·lents resultats.