No hi cabia ni una oca més diumenge a la nit al recinte de la Ciutadella de Roses en el marc del festival Sons del Món. Oques Grasses ja fa deu anys que es van estrenar en el món de la música i el seu èxit no ha parat de créixer, arribant a trepitjar escenaris d’arreu del món, incloent-hi el del Central Park de Nova York, amb el seu sorprenent i a vegades difícil de classificar estil musical, on caben ritmes com el reggaeton, la cúmbia o el funky.

Els osonencs van donar les gràcies pel suport rebut i «per estimar les nostres cançons tant com nosaltres». Van fer vibrar, cantar i ballar de valent amb els seus temes més coneguts com, In the night, Inevitable, Bye bye, Petar-ho, Wake up, Cul, Bancals o Passos importants, entre moltes d’altres, que van fer sonar la brillant banda de músics que acompanya a Josep Montero, i que en un moment de l’espectacle van baixar de l’escenari per interpretar Petxina lliure, entre la multitud. Però la cançó més desitjada per gran part del públic no va arribar fins al final de l’espectacle. Amb la cantant i trombonista Rita Payés damunt l’escenari, els seguidors van cantar amb eufòria La gent que estimo, que va posar punt final a dues hores de diversió màxima. Va ser Payés, acompanyant a la seva parella sentimental i artística Pol Batlle, qui va encetar la vibrant vetllada. La parella va presentar Salt mortal (2022), el bateix en solitari de l’exvocalista del grup Ljubliana and the Seawolf.