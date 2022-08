El poeta i lingüista Carles Duarte i Montserrat, president de la Institució Francesc de B. Moll i col·laborador de la secció d’opinió de Diari de Girona, ha estat guardonat amb el primer premi Ondras de la Fondazione di Sardegna per la promoció de les llengües minoritàries. El lliurament del guardó tindrà lloc el pròxim 8 d’octubre a Cagliari. Duarte comparteix aquest nou guardó amb William Cisilino, director de l’Agència de la Llengua Friulana; Rut Bernardi, experta en traducció i didàctica, per la seva contribució al ladí; i, a títol pòstum, el periodista i escritor Paolo Pillonca, per la seva feina en favor de la llengua sarda.

Carles Duarte, vinculat a l’Escala des de fa molts anys, ha estat el primer, entre el conjunt de personalitats que fan feina en favor del català -llengua que es parla a Sardenya, a la comarca de l’Alguer-, en ser distingit amb aquest guardó, per la seva carrera i obra. La Institució Francesc de B. Moll se sent reconeguda per extensió, en la persona del seu president, per la seva feina en la conservació i promoció del llegat del Diccionari català-valencià-balear, tasca titànica d’Antoni Maria Alcover i Francesc de B. Moll, de la culminació de la qual es commemoren els 60 anys aquest 2022. Duarte (Barcelona, 1959), que actualment dirigeix la Institució Cultural del CIC, és cavaller de les Arts i les Lletres de la República francesa i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Com a lingüista ha treballat amb els professors Joan Coromines, amb qui va col·laborar en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, i Antoni M. Badia i Margarit, amb qui va escriure un manual de llenguatge administratiu.