L'escriptora Mariona Masferrer, segon premi Montserrat Roig per 'Cartes a destemps' i autora de 'El fil de l'Ariadna', publica ara 'Sal i gavians', una novel·la sobre la història de L'Escala, «diferent» a la de la majoria de poblacions costaneres de l'Empordà. En una entrevista amb Efe abans de presentar oficialment el llibre en aquesta localitat de la Costa Brava, Masferrer diu que el passat de la localitat s'allunya del llegat mil·lenari que suposen les ruïnes d'Empúries i les seves restes grecoromanes. El nucli de Sant Martí d'Empúries també compta amb una història medieval, com a bona part dels pobles de l'Empordà, però la del gruix del qual avui dia és L'Escala se cenyeix als últims quatre segles aproximadament.

«Era una cala de Sant Martí d'Empúries i fins al segle XVII no arriben els primers pobladors, gent del Rosselló que en aquesta època van passar a ser francesos, els van posar molts impostos amb el canvi i van optar per anar-se'n una mica més a baix», detalla. El seu pare va néixer a L'Escala i a ella l'havia atret sempre aquesta història «construïda amb gent vinguda de diferents parts, també més endavant de Tortosa en l'època de l'arròs». Aquesta arribada va modular fins i tot l'accent, diferent del de la resta de veïns, ja que provenia del sud de Catalunya i, ara, ha decidit novel·lar-lo tot i reivindicar aquests trets diferencials, entre ells el fet que «els pobles d'aquesta zona tenen el seu nucli fort a l'interior, mentre que aquí està en la mateixa costa».

A més, el seu port està encarat al vent de Tramuntana, «una mala elecció, però sempre hi ha hagut molta prosperitat» gràcies a aquesta gent arribada de diferents llocs, fins al punt de convertir el municipi fa segles «en una espècie de 'Far West'». «Es tracta d'un poble fet de molts emigrants», ha dit, una «suma d'anècdotes» que ha anat embastant amb ajuda també de l'arxiu local, que li ha cedit fotografies que il·lustren el llibre. Ella estiuejava allí, va passar també quatre anys en els quals va deixar el seu habitatge barceloní i, ara, espera que els veïns acullin de grat 'Sal i gavians', que descriu «un poble que sempre s'ha reinventat, com va succeir en l'època borbònica, quan es van instaurar duanes de la sal i es va construir una a L'Escala, en el que avui és l'Alfolí». La novel·la surt publicada «de moment» en català amb el segell de l'editorial Brau.