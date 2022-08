L’Orquestra de Música d’Arrel de Catalunya (OMAC) dona avui el tret de sortida a la 6a edició del Festival Amb So de Cobla de Palamós amb l’espectacle Trencadís.

Després de dues edicions marcades per les restriccions per la Covid-19, la sisena edició pretén tornar al format habitual. El Festival tindrà lloc des d’avui dimarts 2 fins dissabte 6 d’agost a diferents espais de la ciutat palamosina. La programació d’enguany continua apostant per propostes transgressores i atrevides.