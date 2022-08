ASSABORINT L’ÈXIT. El jove Oscar Antón va volar diumenge a la nit de la seva França natal a Tossa de Mar per presentar, al recinte emmurallat de la Vila Vella, Home Of Sanity, el seu primer disc d’estudi. Antón ha començat a despuntar internacionalment gràcies a temes, ja virals, com Nuits d’eté.