El White Summer cada vegada va fent més grossa la seva proposta musical, i ho demostra enguany, en la seva desena edició, amb una programació de luxe que aconsegueix aplegar a grans artistes tant nacionals com internacionals.

Per començar, l’actuació inaugural d’aquest divendres 5 d’agost l’oferirà el reeixit duo malià Amadou&Mariam. La parella, formada per Bamako Amadou Bagayoko i Mariam Doumbia, són autors de grans hits que barregen worldbeat i música tradicional africana com Je pense à toi, Fast Food Dakar o Sabali, entre moltes d’altres.

Les veus femenines seran molt presents dalt l’escenari del festival amb artistes com Amaia, que presentarà en directe a Pals el seu segon disc d’estudi, Cuando no sé quien soy, en el qual agrupa temes com Bienvenidos al show, Yamaguchi o La Canción que no quiero cantarte, una col·laboració amb la seva companya d’acadèmia, Aitana.

El talent català també brillarà amb el potent espectacle de Maria Arnal i Marcel Bagés, la parella musical del moment que triomfa arreu on van amb el seu darrer disc, Clamor (2021), el duet fructífer de Pol Batlle i Rita Payés, amb el disc Salt mortal (2022) o Ferran Palau, que continua amb la gira de presentació de Joia (2022).

També passaran pel certamen el gallec Sen Senra i la navarresa Anne Lukin, entre molts d’altres, així com tampoc hi faltaran punxa-discos com DJ Golfo de Guinea o Dj missBehaving! per animar la festa.