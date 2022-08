Josep Carreras ha aconseguit, per mèrits propis, esdevenir una de les figures més estimades i admirades pel públic del festival Castell de Peralada. No en va, el tenor català hi ha arribat a actuar fins en vuit ocasions omplint de gom a gom el recinte i enduent-se sempre llargues i fortes ovacions. Per homenatjar la seva trajectòria i mostrar-li tota la gratitud que es mereix, el certamen empordanès ha decidit enguany dedicar-li una nit que, de segur, el cantant nascut al barri barceloní de Sants no oblidarà mai.

Serà aquesta nit, a partir de les 22 h, quan el tenor català més internacional pujarà a l’escenari per protagonitzar una vetllada en la qual cantarà acompanyat de la soprano Martina Zadro i que comptarà amb l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, sota la batuta de David Giménez. La Nit de Josep Carreras es presenta especialment important per l’artista, que rebrà la Medalla d’Honor del Festival de mans de la presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué Mateu. Amb aquest reconeixement, el certamen vol homenatjar el compromís d’un cantant únic, la figura del qual ha aconseguit travessar les fronteres de la música. Carreras va debutar a Peralada el juliol de 1985, quan encara no havia nascut el Festival. No hi tornaria fins al 1988, quan va protagonitzar un dels concerts més recordats de la història del Festival, atès que va coincidir amb el seu retorn als escenaris després de superar amb èxit la lluita contra la leucèmia. El 1989 Carreras va tornar amb Medea i el 1990 va protagonitzar un concert a la plaça gran del municipi amb Montserrat Caballé i el Cor i orquestra de l’òpera Nacional de Sofia. Al festival també va debutar amb el paper de Samson a Samson et Dalia de Saint-Saëns. La darrera visita va ser el 2000 al costat de Jaume Aragall, Isabel Rey i l’Orquestra Simfònica del Vallès.