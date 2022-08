Un any després de la seva darrera visita, Raphael va tornar ahir al festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, novament en el marc de la gira de celebració dels seus seixanta anys de trajectòria en el món de la música (Raphael 6.0). El cantant de Linares, un dels reis de la cançó melòdica espanyola, va repassar alguns dels èxits imprescindibles de la seva carrera com Que sabe nadie, Yo soy aquel, Estuve enamorado, Ave Fénix i En carne viva. No va faltar una molt celebrada i a la vegada corejada pel públic Mi gran noche.