Quan una fórmula funciona, més val mantenir-la. Dilluns passat Taburete va «rebentar» el Cap Roig Festival en la quarta edició consecutiva -el 2020 no va celebrar-se per culpa de la pandèmia- que el grup madrileny portava la seva festa particular a Calella de Palafrugell. Segurament, va ser la més especial. Perquè per fi el públic deia adéu a les mascaretes, tot passant «bons moments amb la gent que estimem en un concert d’una nit d’estiu» i en un entorn immillorable. El cantant, compositor i impulsor de la banda de pop Guillermo Willy Bárcenas -fill de l’extresorer del PP Luis Bárcenas-, i el seu soci a la guitarra Antón Carreño -net de Gerardo Díaz Ferrán- ho van tenir clar des del principi. L’últim, a més a més, va fer un esforç extra després de perdre’s el darrer concert a Torrevieja per culpa d’una apendicitis. Tenia ganes de ser a terres gironines. I és que tres dies més tard de passar per l’hospital, es trobava amb les piles carregades i al damunt de l’escenari havent fet una recuperació en temps rècord.

Com s’esperava, tothom va entregar-se de seguida a la seva música. Hi havia ganes de cantar, saltar, ballar i passar-s’ho bé. «D’anar-hi amb tot». Taburete va reinterpretar les cançons més mítiques dels seus treballs discogràfics, alhora que va aprofitar per presentar les que s’inclouen en el seu últim àlbum: La broma infinita. També van aprofitar per presentar Penúltimo beso, el tema més nou. Ja se sap que si per alguna cosa es caracteritzen els protagonistes del grup madrileny és per la seva transparència. Així com els buits de memòria. Willy va reconèixer que «és un gust ser-hi un any més» i, tenint en compte, que ja són un dels clàssics de Cap Roig volien dir algunes paraules en català. A l’hora de la veritat, però, «bona nit» i poca cosa més perquè «del discurs que he preparat en català ja no me’n recordo de la meitat i sonaria com un pizzer». A part d’incorporar picades d’ullet polítiques. No va faltar el «visca Catalunya» ni el «viva España» amb banderes entre el públic incloses. Al final, però, van remarcar que «diguin el que diguin són tonteries absurdes perquè això és Taburete». La premissa, per tant, era gaudir de la nit. Cantant a ple pulmó gairebé tots els seus èxits. Sirenas, Roto y elegante, Madame Ayahuasca, Amos del piano bar («la cançó més important de Taburete»), Belerofón, Walter Palmeras, Caminito a Motel, Abierto en vena… Fins i tot, cançons que tenen amb altres artistes com Una foto en blanco y negro amb David Otero -una còpia de l’original d’El Canto del Loco- i 5 sentidos amb Dvicio. No obstant això, alguns seguidors van trobar a faltar algunes de les cançons també mítiques, com per exemple John Ford.

A més a més, en un moment del concert Bárcenas va sorprendre apareixent entre el públic. Tothom va aixecar-se per seguir-lo cantant Mariposas fins que va tornar a saltar a l’escenari. Al final, com van repetir una i altra vegada: «el que fa gran un concert és com està el públic» i aquest estava d’«aplaudiment gran», valorant que era un «puto dilluns» i que la gent «no se’n va anar a casa» sinó que va preferir ser a Cap Roig per veure’ls. No van dubtar a acomiadar-se amb un «fins l’any que ve, si ens conviden que esperem que sí. Ha estat el millor concert».