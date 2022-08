A finals dels 60, un veí de Queralbs (Ripollès) va descobrir la cova del Roc de les Orenetes, una necròpolis prehistòrica situada a 1.860 metres sobre el nivell del mar, però no va ser fins l'agost del 1973 quan es va fer la primera intervenció d'urgència. Va ser a càrrec del Grup Grober Xaialsa, una entitat constituïda entre amics de la Vall de Ribes per promoure la socialització de la ciència. Al capdavant d'aquests treballs hi havia l'Eudald Carbonell, que va dirigir una excavació per primer cop i que, des del 2019, codirigeix les campanyes d'excavació, que aquest any s'han centrat en continuar amb el sondeig de la cova. Ara, l'exposició '50 anys del Roc de les Orenetes', que s'inaugura aquest divendres a Queralbs, commemora l'efemèride.

De l'11 al 31 de juliol un equip de l'IPHES-CERCA ha dut a terme una nova campanya d’excavació arqueològica al jaciment del Roc de les Orenetes al terme municipal de Queralbs (Ripollès, Girona). Es tracta d'una cova sepulcral situada a 1860 metres sobre el nivell del mar, que va ser utilitzada entre el Calcolític i el Bronze antic (entre els 4.400 i els 4.000 anys abans del present). De fet, és l'enterrament col·lectiu de major alçada de tot els Pirineus. Els treballs arqueològics actuals estan centrats en continuar amb la realització d’un sondeig en profunditat d’aproximadament 3 metres quadrats i més d’un metre de profunditat per comprovar el potencial de sedimentació d’aquesta cova que fa uns 25 metres quadrats. El descobriment del Roc de les Orenetes va esdevenir una fita d'interès internacional en el món acadèmic de la prehistòria europea perquè, al seu interior, es va documentar una necròpolis prehistòrica amb gairebé mig centenar d'individus en un estat de conservació excepcional. En aquell moment, els treballs es van centrar en recuperar les restes que es trobaven dipositades en superfície. Després de més de 50 anys, les excavacions es varen reprendre novament l’any 2019 i continuen actives sota la direcció del mateix Eudald Carbonell, catedràtic de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili i investigador de l'IPHES-CERCA i del Dr. Carles Tornero, investigador adscrit al mateix centre de recerca en el marc del projecte de recerca ARRELS Arrels prehistòriques de la transhumància a l’Alt Ripollès” del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En les darreres campanyes d’excavació s’ha pogut comprovar la magnitud del dipòsit funerari, amb la recuperació de milers de restes humanes així com fragments de recipients ceràmics, objectes de guarniment de bronze i diverses puntes de fletxa. Per tal de commemorar els més de 50 anys del seu descobriment, l'IPHES-CERCA i l'Ajuntament de Queralbs, amb la col·laboració del Museu Etnogràfic de Ripoll i el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, han organitzat l’exposició '50 anys del Roc de les Orenetes', que romandrà oberta al públic a la Sala Puigmal de Queralbs entre el 5 d’agost i el 4 de setembre. L’acte d’inauguració serà aquest divendres 5 d’agost, a les sis de la tarda, i comptarà amb l’assistència d'Eudald Carbonell i l’equip d’arqueòlegs que van participar en la primera excavació, l’any 1972. L’exposició, estructurada a partir de tres mòduls, pretén fer un recorregut històric de la recerca en el jaciment, des de la seva descoberta a finals dels anys 60 del segle passat fins a l’actualitat.