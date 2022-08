El Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà que actualment continua amb les obres de reforma de l’edifici per reconvertir-lo en un centre d’interpretació, ha rebut un total de 820 visites des que va reobrir el passat 17 de juny. L’espai, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) ofereix visites guiades els caps de setmana de divendres a diumenge i també els festius, tot i que es pot visitar per lliure, també entre setmana.

L’estiu de l’any passat l’equipament també va obrir les seves portes, però a diferència d’aquest, només ho feia els caps de setmana i els festius. Enguany es pot entrar al recinte també entre setmana i així conèixer els tres jaciments que es poden visitar a les coves del Reclau Viver, de Mollet i de l’Arbreda, segons informa en un comunicat el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. L’equipament va tancar temporalment les seves portes el juny del 2019 per convertir l’espai en un centre d’interpretació. Durant aquests tres anys s’han anat fent petites millores i reformes, mentre que el projecte museogràfic resta pendent de tramitar per tal de poder-lo executar. El passat dijous 28 de juliol, es va presentar aquest projecte al director dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura, Josep Calatayud, en una visita institucional en la qual també es va fer un recorregut pels tres jaciments d’un dels grans tresors prehistòrics del Pla de l’Estany.