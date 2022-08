Presenta disc. Rosario va presentar ahir a la nit al Festival de Cap Roig el nou treball discogràfic, ‘Te lo digo todo y no te digo na’. Amb totes les entrades exhaurides, l’artista va tornar carregada d’una energia arrasadora que va envair l’escenari del festival. Rosario va interpretar temes d’aquest últim treball, com ‘Mariposas blancas’ o ‘Nuevo para los dos’, així com alguns dels seus grans èxits, com ‘Cómo quieres’, ‘¡Qué bonito!’, ‘Algo contigo’ o ‘Te quiero Te quiero’, molt celebrats pel públic de Cap Roig.