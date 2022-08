Nit de música electrònica al festival de Peralada. Una electrònica, això sí, que busca "els ponts" que la lliguen amb la música orquestral, segons el seu creador, Lucas Vidal. El compositor, tota una celebritat en el camp de les bandes sonores per al cinema i la televisió, va debutar dijous al certamen empordanès amb Karma, el seu projecte més personal.

El madrileny s'aparta de la música per l'audiovisual, que li ha reportat, entre altres, un premi Emmy i dos Goya, per plantejar una proposta immersiva a base de sintetitzadors, però també d'instruments com el violí, la viola o la trompeta.

Acompanyat per sis músics més, Vidal es va instal·lar al centre de l'escenari per repassar, durant 75 minuts, el disc Karma i transformar Peralada en un club. L'auditori, aquest any més centrat que mai en la lírica i la dansa, va rejovenir amb un treball que apostava fort pel suport de la imatge, amb llums que tenyien l'escena de vermell, violeta o blau i una pantalla on es projectaven formes geomètriques i imatges de plantes, cares o boscos, una combinació que allunyava la vetllada del concert més tradicional per capbussar la platea en un atractiu ambient d'irrealitat.

Vidal diu que vol construir lligams que acostin músiques i públics aparentment allunyats. El millor, quan l'experiment surt bé, com en aquest cas, és deixar-se endur i gaudir del camí per arribar-hi.