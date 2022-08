El concurs internacional de fotografia de la natura MontPhoto ha rebut per a la seva edició del 2022 més d’11.200 fotos fetes pels més de mil participants que s’han presentat al concurs. Enguany s’han presentat molts participants procedents de tot el món i els fotògrafs espanyols representen menys del 40% del total de fotografies presentades a concurs.

Els guanyadors del concurs es donaran a conèixer durant el Festival Internacional MontPhoto que arriba a la seva 26a edició i que se celebrarà, com cada any, a la localitat de Lloret del Mar. Com a gran novetat el festival, recupera la presencialitat, després de dos anys en format en línia per la pandèmia a una edició que tindrà lloc entre el 7 i el 9 d’octubre.