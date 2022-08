El 2018, seguint amb la seva voluntat d’explorar nous territoris sonors, l’organització de la Fira Mediterrània de Manresa va proposar al duo de música experimental Za! unir-se a quatre músics de cobla. El calongí Edi Pou (Spazzfrica Ehd) i el terrassenc Pau Rodríguez (Papa Dupau) no van dubtar a acceptar el repte i de la trobada amb Pep Moliner (fiscorn), Jordi Casas (tible), Xavi Molina (tenora) i Xavi Torrent (flabiol) en va sortir un concert en forma d’improvisació. L’experiment va anar tan bé que els sis van estar d’acord en anar un pas més enllà. Van coincidir en la necessitat d’incorporar dues veus i, de seguida van tenir clar que aquestes havien de ser les de Marta Torrella i l’Helena Ros, integrants del duet Tarta Relena.

De tot això en va sortir el projecte Za! & la TransMegaCobla, que aquesta nit, a les 22 h a la plaça Josep Sarquella de Palamós en el marc del festival Amb So de Cobla presentarà un repertori que combina música tradicional d’arrel mediterrània passada pel filtre de la distorsió i la psicodèlia i que, en els pròxims mesos, arribarà al mercat en forma de disc.

«L’estrena s’havia de produir al Primavera Sound de 2020, que finalment no va existir. Finalment, ho vam poder presentar aquell mateix any, però en el marc del Barcelona Acció Musical (BAM) de les festes de La Mercè. No obstant això, no vam poder pujar els vuit, atès que un dels membres va acabar sent baixa per quarantena» explica Edi Pou, que afegeix que a la cita amb la Fira Mediterrània de Manresa també van ser set, atès que una de les integrants de Tarta Relena va ser baixa a última hora en haver de complir amb una quarantena.

«En total devem haver fet uns vuit concerts i el passat mes de gener, per fi, vam enregistrar el disc a l’estudi que en Joan Pons (El Petit de Cal Eril) té a Guissona» confirma Pou sobre un àlbum que sortirà en els pròxims mesos.

Lletres en fenici

El repertori de Za! & la TransMegaCobla, tot format per temes propis, destaca per unes lletres cantades en fenici. «Són cançons totalment originals, però que parteixen de patrons rítmics o melòdics tradicionals. És a dir, és una mica com agafar l’esquelet d’una música tradicional i, a partir d’aquí, reconstruir-la amb una altra pell» explica el guitarrista dels Za!, qui també parla d’unes lletres, curiosament, cantades en una de les llengües més històriques del Mediterrani. «Les Tarta Relena són les autores de totes les melodies i les lletres són en fenici, perquè van pensar que si havíem de representar una cultura mediterrània mig de ficció, el millor era usar el fenici, que és una llengua morta» assegura Pou. «Els fenicis viatjaven molt per tota la Mediterrània. Ha estat molt interessant perquè la màxima experta en fenici és una professora universitària catalana, avui ja jubilada, que es diu Maria Estanyol. Elles la van visitar per tal de recuperar el poc vocabulari fenici que hi ha, per tal d’elaborar les lletres» afegeix.

La cobla psicodèlica

Sobre la peculiar proposta que el projecte du a l’escenari, el músic de Calonge apunta que «la sonoritat de la música de cobla té moltíssimes possibilitats i és una pena que no s’exploti més en altres estils. Té unes freqüències molt úniques que encaixen perfectament amb la psicodèlia. Al final, els de cobla són instruments pensats per tocar a la plaça del poble sense amplificar» afegeix un músic que considera que la proposta ajuda a trencar mites. «Per a mi ha estat un gran descobriment i m’he tret de sobre tots els prejudicis» puntualitza.