El pas de les germanes Olaia i Sabela Maneiro i Aida Tarrío pel Benidorm Fest va suposar un èxit immediat, que en plena era de les xarxes socials, va tenir un gran impacte en la seva carrera. I és que Tanxugueiras van ser trending topic d’Espanya a Twitter tant en la semifinal com en la final. El trio, que ja havia publicat dos àlbums anteriorment, es trobava quan va arribar al municipi alacantí preparant el seu tercer treball. Sabela Maneiro recorda aquell èxit «sobtat» com una cosa «tan ràpida, bonica i gran» que la van viure «amb moltíssima alegria i intentant gestionar» tot el que els estava passant. «És una meravella pensar en tota aquesta gent, que ni tan sols sabent gallec, va cantar la nostra cançó, ens va recolzar i va vibrar amb nosaltres» recorda la cantant, que també assegura que «és impossible trobar una frase que condensi tot el que les tres vam sentir en aquells dies». No obstant això, Maneiro confessa que la popular adquirida amb tan poc temps no va ser fàcil de gestionar en un primer moment. «La popularitat que vam aconseguir va fer-nos anar més de pressa a l’hora d’acabar el disc perquè vam estar molt ocupades amb el festival. El que és innegable és que gràcies a allò vam arribar a moltíssima més gent i ens va donar l’oportunitat d’obrir-nos camí a Espanya» puntualitza.