El cantant, compositor, músic i productor colombià Camilo s'ha estrenat aquesta divendres a la nit a l'escenari del Festival de Cap Roig amb un xou alegre, amb molt de ritme i moltes pinzellades sentimentals i amb sorpresa inclosa, la interpretació de diversos temes al costat de la seva dona.

L'estrella internacional del nou pop llatí ha sortit a l'escenari on els esperaven quatre pantalles gegants i una gran estructura de llums simulant un tipi, la tenda de campanya dels indis. Camilo ha fet sonar uns tambors plens d'aigua i ja amb les primeres notes de "Kesi" ha posat a tota la graderia en peus.

L'artista llatí que triomfa arreu del món, a més d'una gran habilitat musical, tocant quatre instruments, també ha donat mostres d'un gran sentit de l'humor en dirigir-se diverses vegades al públic en el concert organitzat per Clipper'sLive amb l'impuls de CaixaBank als jardins botànics de Cap Roig.

Camilo Echeverri Correa, Camilo, va néixer el 16 de març de 1994 a Medellín, en 2008 va debutar després de guanyar el concurs de talents Factor X del seu país un any abans i en l'actualitat es troba entre els referents de la música llatina en el món sencer.

Aquesta nit ha actuat davant més de 2.000 persones al costat del seu grup compost de percussió, baix, guitarra i teclat i per sorpresa ha presentat a la seva "Tribu" (els seus seguidors) de Catalunya a la seva "esposa i mare de la seva filla", la cantant i actriu veneçolana Evaluna Montaner que ha cantat al costat d'ell tres cançons, entre elles "Per primera vegada" i MachuPichu".

Els seus seguidors l'han acompanyat dempeus en la majoria del concert, ballant i cantant cançons com a "Ropa cara", "Favorito", "La mitad" o "Pesadilla", que va néixer de la seva fascinació per la sonoritat d'arrel mexicana que sempre li inspira i tracta d'un malson en la qual creu que li lleven a la seva noia, però al final "ni somniar-ho la hi lleven".

El carismàtic artista, vestit amb pantalons i samarreta blanca de tires i descalç, ha fet broma amb el públic pronunciant dues paraules en català "moles molt" (moles molt) i prometent, retirant-ho ràpidament, que el següent concert ho faria tot en català.

"En aquest món hi ha 8.000 milions de persones i soc jo el que vinc a acabar la meva gira per Europa a Catalunya en Cap Roig", ha dit el cantant abans d'interpretar "Milions", un tema que igual que "Tattoo", en el qual col·labora amb Rauw Alejandro, ha posat a tothom en peus movent-se al ritme dels seus sons vibrants.

L'artista, que durant el concert fa diversos viatges al centre del seu cor, i reflexiona sobre el desamor i el valorar-se a un mateix sense tenir en compte "likes, seguidors ni el que esperen d'un els altres", arriba a milions de persones amb les seves cançons que amb tornades pegadizos transmeten bones vibracions.

L'artista ha posat punt final momentàniament al concert amb el seu alegre "Vida de Rico", i instants després ha tornat a l'escenari per a agrair al públic que li confirmés "que algú més creu que l'amor és la major de les revolucions" i els ha demanat que almenys durant una cançó guardessin els seus mòbils en la butxaca.

Després de conquistar Cap Roig, l'artista llatí que publicarà el seu tercer àlbum d'estudi el pròxim 6 de setembre, començarà la seva nova gira per Nova York, Mèxic DF, Miami, Orlando, Edinburg (els EUA) i altres ciutats d'Amèrica del Nord.

L'encarregat de pujar-se aquest dissabte en l'escenari dels Jardins Botànics de Calella de Palafrugell serà Mika, icona de la música pop internacional amb més de 10 milions de discos venuts.