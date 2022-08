L’espectacle de dansa "On Before" de Carlos Acosta ha tancat aquest dissabte a la nit la 36a edició d’un Festival Castell de Peralada que enguany, després de dos anys marcats per la pandèmia, ha recuperat la normalitat. El certamen ha programat enguany 18 espectacles en 16 nits que han comptat amb la presència d’un públic sempre fidel a la cita. Tanmateix, perseguint «la desestacionalització de l’esdeveniment i l’ampliació de la programació en altres èpoques de l’any», l’organització del certamen alt-empordanès, referent pel que fa a la lírica i la dansa, ha anunciat que el 2023 estrenarà una edició que tindrà lloc per Pasqua. Concretament, es tractarà d’un nou cicle de concerts que se celebraran principalment a l’església del Carme, «seguint d’aquesta manera la tradició dels principals festivals europeus» tal com subratlla el certamen en el citat comunicat.

Procés de transició Enguany pel Festival Castell de Peralada han passat 12.750 espectadors, arribant així a la xifra del 85% d’ocupació. Els espais escollits en una part important de la programació han estat pensats «per viure experiències úniques», amb aforaments reduïts de 100 o 200 persones. L’auditori també s’ha reduït respecte a altres edicions, unes 400 en comparació amb l’edició de 2019, i encara així un procés de transició en un model encara post-pandèmic. El certamen organitzat per la Fundació Castell de Peralada ha comptat per a aquesta edició amb un pressupost de 3,7 milions d’euros, «per tal de seguir el seu ferm compromís amb les arts, amb el territori i amb el mecenatge cultural». En aquesta 36a edició del festival han passat pels diferents escenaris un total de 543 artistes. Entre les novetats d’aquesta edició destaca l’estrena dels jardins de les bodegues Perelada com a nou escenari. El talent local, les produccions de nova creació i els artistes internacionals de referència de la lírica i la dansa han estat els protagonistes d’una programació que manté una aposta iniciada fa anys. La producció pròpia de l’òpera "The Fairy Queen", amb figures referents del barroc a casa nostra com el contratenor Xavier Sabata, el director musical Dani Espasa o el director escènic Joan Anton Rechi; l’íntim concert titulat "Sfogava con le stelle" protagonitzat per Raquel García-Tomás; i la residència del cor barroc O Vos Omnes han estat algunes de les propostes amb les quals el certamen, que enguany ha entregat la seva medalla d’honor al tenor Josep Carreras, ha volgut seguir empenyent el talent local.