Aquest cap de setmana arriba a Blanes el Festival de food trucks a la Plaça dels Països Catalans de la ciutat selvatana, un esdeveniment que combina propostes gastronòmiques d’arreu del món i música apte per a tots els públics.

Tapes, hamburgueses, pizzes, plats vegetarians, vegans i sense gluten, empanades, salsitxes i altres receptes culinàries seran presents a la fira de Food Trucks de Blanes, que se celebra del 5 al 7 d’agost. Tot i això, per tal de complementar la part gastronòmica, també s’han organitzat activitats de caràcter lúdic per a totes les edats. Així doncs, avui a partir de les sis de la tarda hi haurà activitats adreçades especialment al públic infantil i familiar, amb una festa a base de cançons infantils. A partir de les deu de la nit, Vintage Hit Songs farà un concert que repassarà tots els hits dels anys 80 i 90 que van des de The Police fins a Toto passant per Status Quo o Elvis Presley. Tampoc es deixaran grups mítics del rock català de l’època com Sau.

Pel que fa el diumenge, a les sis de la tarda Deejay Torres amenitzarà la fira amb una sessió de «chill-summer» fins a les deu del vespre, moment en que començarà el concert de David Ros, que anirà acompanyat de la seva banda.