La 24a edició del Mercadal del Comte Guifré de Ripoll, que se celebrarà de l’11 al 14 d’agost, retorna al seu format habitual després de la pandèmia. Així, el certamen ocuparà el centre de la ciutat amb 75 parades que transportaran la capital del Ripollès a l’època medieval. Aquest any, els organitzadors han volgut donar molta importància a l’escenografia i als espectacles i, per això, el certamen proposa representacions d’arts escèniques cada deu minuts. En aquest sentit, s’incorporen nous formats d’espectacles com el circ i les acrobàcies. A més, com a novetat, també es comptarà amb un «racó esotèric» a la zona del carrer del Monestir, la plaça del cinema Ideal i la plaça Caprànica, a part dels escenaris habituals com la plaça del Monestir, la plaça de la Lira, la plaça Gran, la cantonada del carrer Mn. Cinto Verdaguer amb el carrer de la Font i la plaça de la Llibertat.

Per altra banda, des de la regidoria de Turisme, Comerç, Fires i Mercats, així com des de Ripoll Comerç, es convida a tots els comerços de la vila a participar al Mercadal, ja sigui aportant-hi una parada o ambientant-se i vestint-se de l’època. També cal destacar que el Trenet Turístic estarà present a Ripoll durant els dies del Mercadal. La presentació d’aquesta edició del Mercadal es va dur a terme el dimarts passat al Claustre del Monestir, amb la presència de la regidora de Turisme, Comerç, Fires i Mercats de l’Ajuntament, Manoli Vega, i el gerent de l’empresa Sabors Catalans, Josep Maria Soldevila.