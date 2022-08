Centenars de persones han visitat aquest cap de setmana '(in) visible)', l’exposició que va iniciar-se divendres passat, i es pot veure a l'exterior, a la nit, a la plaça de l’Abadia de l’Espai Carmen Thyssen (monestir). Una proposta “innovadora” que l'Espai Carmen Thyssen ha portat a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) i que és gratuïta. '(In) visible' és una exposició immersiva i en format digital en què es projecten un total de 33 obres d’art a les parets del monestir. Totes elles són de la col·lecció Carmen Thyssen i, excepte 'El moll' de Josep Amat, han estat anteriorment exposades en format físic en algun moment a l’equipament baix-empordanès.

La comissària de l’exposició, Pilar Giró, destaca la importància de fer-la digital, ja que d’aquesta manera "s’apropa molt més l’art a la ciutadania". "La veritat és que es tracta d’una mostra molt potent i que va en la línia dels grans museus d’Europa. En cap cas estem parlant d’una exposició menor, encara que no es puguin veure els quadres físicament", assenyala Giró.

En aquest mateix sentit, la responsable tècnica del projecte i membre del taller creatiu Nueveojos, Mariona Omedes, assenyala que "hi ha un treball tècnic important al darrere". Omedes explica que s’utilitzen dos projectors de 20.000 lúmens de potència a més d’un làser. Tot plegat, per generar una sensació "immersiva, com si el visitant es pogués submergir a l’interior del futur museu durant els 7 minuts que dura". "Per fer tot això hi ha molta tecnologia, no només digital per crear les imatges sinó també tècnicament".

Des de l’Ajuntament destaquen que es tracta d’una exposició "molt rellevant per seguir invertint en Sant Feliu com a ciutat d’art i cultura". El primer tinent d'alcalde i regidor de Patrimoni i Thyssen, Josep Melcior Muñoz, destaca que el que es vol mostrar és l’exposició de pintura catalana a generacions més joves, a través de formats digitals.

L’exposició va arrancar aquest passat divendres 5 d’agost i es podrà veure fins al pròxim 15 d’agost. L’entrada és gratuïta i es projecta cada dia des de les 22.00 h i fins a la mitjanit.